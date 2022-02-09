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Видео дня: семейство кабанчиков пробежалось перед камерами в дачном поселке Ленобласти

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Семейство кабанчиков (настоящая делегация!) пробежалось перед камерами в дачном поселке Ленобласти. Ровным строем около двух десятков больших и маленьких кабанов миновали шлагбаум и поскакали по своим делам. Самое деловое видео дня!

О семействе кабанов рассказало издание «Мегаполис». Около двух десятков парнокопытных, миновав шлагбаум, вошли на территорию садоводческого массива в Лужском районе Ленинградской области вечером 5 февраля. Делегация попала на видео — и, как объяснил один из местных жителей, животные направились в СНТ «Нева» и «Радуга».

Цель визита кабанов к людям осталась неизвестной. Дачники полагают, что, возможно, парнокопытные хотели поживиться остатками осеннего яблочного урожая: «Несанкционированное шествие было организовано с целью поживиться припасами местных, а конкретнее — оставшимися с осени яблоками на участках дачников». 

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