Видео дня: семейство кабанчиков пробежалось перед камерами в дачном поселке Ленобласти

О семействе кабанов рассказало издание «Мегаполис». Около двух десятков парнокопытных, миновав шлагбаум, вошли на территорию садоводческого массива в Лужском районе Ленинградской области вечером 5 февраля. Делегация попала на видео — и, как объяснил один из местных жителей, животные направились в СНТ «Нева» и «Радуга».

Цель визита кабанов к людям осталась неизвестной. Дачники полагают, что, возможно, парнокопытные хотели поживиться остатками осеннего яблочного урожая: «Несанкционированное шествие было организовано с целью поживиться припасами местных, а конкретнее — оставшимися с осени яблоками на участках дачников».