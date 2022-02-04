По состоянию на 4 февраля коронавирус, вызванный штаммом «омикрон», подтвержден у 6 592 петербуржцев. В том числе у 117 человек, прибывших в Россию — это 42 студента, 23 туриста и 52 жителя города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария, Израиль, Мексика). За последние сутки «омикрон» обнаружен у 262 человек.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Согласно информационной справке об эпидемиологической ситуации, к 4 февраля на лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 7 882 — за последние сутки 800 человек поступили и 730 выписались. 592 человека находятся в реанимациях, 300 — во временном госпитале «Ленэкспо», 620 — в пансионате «Заря», 297 подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении пребывают 137 815 петербуржцев, 134 254 получают бесплатную лекарственную терапию на дому.