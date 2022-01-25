По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михала Леуса, сегодня, 25 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена атмосферным фронтом, продвигающимся вглубь Европейской России. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. Местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой мокрый снег, постепенно переходящий в снег. Образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит от -1 до +1, по области ожидается -4…+1. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Уже к завтрашнему дню, утру среды, температура воздуха в Петербурге опустится до -10 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 26 января, в Петербурге обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днем -4…-6. На дорогах образуется гололедица.

В четверг, 27 января, утром и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, переходящий в мокрый. В ночное время суток температура воздуха опустится до -5…-7 градусов, днем будет чуть теплее — от -2 до -4. На дорогах по-прежнему образуется гололедица.