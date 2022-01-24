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В оставленной у аэропорта «Пулково» машине обнаружили мужчину с перерезанным горлом

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В оставленной у петербургского аэропорта «Пулково» машине обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом. Подозреваемых в убийстве трое — все они попали на камеры видеонаблюдения.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», полиция обнаружила машину с трупом около 10 часов вечера накануне, 23 января. В автомобиле Volkswagen Polo, который принадлежит одной из петербургских фирм, нашли тело 26-летнего гражданина Таджикистана со множественными ножевыми ранениями.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в автомобиль садились четверо. Двое вышли, после чего машина начала съезд с пандуса возле аэропорта. Предположительно, неизвестные били острым предметом мужчине в грудь и голову, после чего перерезали ему горло. Вероятное орудие убийства — нож — также был найден в салоне автомобиля.

Уточняется, что погибший въехал в Россию в конце декабря 2021 года и имел патент на работу, но на миграционном учете не состоял. По факту обнаружения тела мужчины Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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