В оставленной у аэропорта «Пулково» машине обнаружили мужчину с перерезанным горлом

Как пишет «Фонтанка», полиция обнаружила машину с трупом около 10 часов вечера накануне, 23 января. В автомобиле Volkswagen Polo, который принадлежит одной из петербургских фирм, нашли тело 26-летнего гражданина Таджикистана со множественными ножевыми ранениями.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в автомобиль садились четверо. Двое вышли, после чего машина начала съезд с пандуса возле аэропорта. Предположительно, неизвестные били острым предметом мужчине в грудь и голову, после чего перерезали ему горло. Вероятное орудие убийства — нож — также был найден в салоне автомобиля.

Уточняется, что погибший въехал в Россию в конце декабря 2021 года и имел патент на работу, но на миграционном учете не состоял. По факту обнаружения тела мужчины Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».