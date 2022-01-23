Более 120 лебедей-шипунов впервые остались на зимовку в Ленобласти

По его словам, биолог заметил более 120 лебедей в районе Соснового Бора на Финском заливе, среди них оказались и 4 кликуна, которые внесены в Красные книги Петербурга и Ленинградской области. «Подобное большое скопление зимующих лебедей в нашем регионе обнаружено впервые», – отметил Глазков.

На островах Финского залива гнездятся более 50 пар лебедей-шипунов. «Эти птицы продолжают свой род даже в черте Санкт-Петербурга, в районе кронштадтской дамбы», – рассказал биолог. А лебеди-кликуны проводят зиму на реке Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области.