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Более 120 лебедей-шипунов впервые остались на зимовку в Ленобласти

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Более 120 лебедей-шипунов не улетели в Европу и впервые в таком количестве остались на зимовку в Ленобласти. Об этом биолог Павел-Глазков рассказал в сообществе «Каждой твари по паре» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, биолог заметил более 120 лебедей в районе Соснового Бора на Финском заливе, среди них оказались и 4 кликуна, которые внесены в Красные книги Петербурга и Ленинградской области. «Подобное большое скопление зимующих лебедей в нашем регионе обнаружено впервые», – отметил Глазков.

На островах Финского залива гнездятся более 50 пар лебедей-шипунов. «Эти птицы продолжают свой род даже в черте Санкт-Петербурга, в районе кронштадтской дамбы», – рассказал биолог. А лебеди-кликуны проводят зиму на реке Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области.

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