UPD: станцию «Старая деревня» открыли. Пожар в административном здании потушили

Станцию закрыли на вход и выход в 16:50, поезда следуют без остановки. По данным официального телеграм-канал петербургского метро, огонь вспыхнул в административном помещении на втором этаже здания станции.

На данный момент работы по тушению пожара завершены. В ближайшее время станция должна возобновить работу.