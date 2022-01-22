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UPD: станцию «Старая деревня» открыли. Пожар в административном здании потушили

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В эту субботу, 22 января, станцию метро «Старая деревня» закрыли на вход и выход. В административном здании, где находятся кассы станции, произошло возгорание, пишет пресс-служба подземки.

Станцию закрыли на вход и выход в 16:50, поезда следуют без остановки. По данным официального телеграм-канал петербургского метро, огонь вспыхнул в административном помещении на втором этаже здания станции.

На данный момент работы по тушению пожара завершены. В ближайшее время станция должна возобновить работу.

UPD: В 18:10 станцию метро «Старая деревня» открыли. Как пишут местные СМИ, пассажиров пускают на станцию бесплатно.

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