UPD: станцию «Старая деревня» открыли. Пожар в административном здании потушили

В эту субботу, 22 января, станцию метро «Старая деревня» закрыли на вход и выход. В административном здании, где находятся кассы станции, произошло возгорание, пишет пресс-служба подземки.
Станцию закрыли на вход и выход в 16:50, поезда следуют без остановки. По данным официального телеграм-канал петербургского метро, огонь вспыхнул в административном помещении на втором этаже здания станции.
На данный момент работы по тушению пожара завершены. В ближайшее время станция должна возобновить работу.
UPD: В 18:10 станцию метро «Старая деревня» открыли. Как пишут местные СМИ, пассажиров пускают на станцию бесплатно.
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