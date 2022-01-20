Владельцев собак и кошек в России обяжут маркировать своих животных

О поправках в закон — цитата по «Известиям»:

Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца.

В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже есть трагические примеры, но владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак. Поэтому учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип.