Статистика дня: еще 11% компаний отправляют работников на «удаленку» из-за «омикрона»

11% российских компаний планируют в ближайшее время или уже отправили персонал на «удаленку» в связи с распространением «омикрон»-штамма. В Москве таких работодателей больше, чем в среднем по стране (14%), а в Петербурге — меньше (4%). Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Каждый третий менеджер по персоналу (32%) сообщил, что в их организации все желающие и те, у кого есть медицинские показания, переведены на дистанционный режим работы еще до прихода нового штамма коронавируса. Такая ситуация в наибольшей степени свойственна столице (41%).

На дистанционный формат работы чаще всего переводят сотрудников сферы информационных технологий (22%), тех, кто занимается управлением персоналом и рекрутингом (21%), продажами (17%). 16% предприятий и организаций перевели на «удаленку» весь офисный штат. Чуть реже упоминали бухгалтерию и финансы (13%), закупки и снабжение (11%).

О том, что удаленные работники трудятся в call-центре, сообщили 9% компаний, в инженерно-технических службах — 8%, в области дизайна и документооборота — по 5%, в сферах логистики, маркетинга, экономики и юриспруденции — по 3%. Еще 18% работодателей рассказали, что в их компании на дистант выведены другие функции — аналитика, PR, редактура, бронирование туров, страхование, сметное дело и так далее.

Всего на сегодняшний день сотрудники на «удаленке» есть в 31% организаций — это на треть меньше, чем во второй половине октября 2021 года, когда Россия столкнулась со штаммом «дельта». Чаще всего на дистант отправляют в столице (о наличии в штате таких работников сообщили 47% московских работодателей), тогда как в регионах это практикуют реже (21%).