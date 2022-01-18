На сегодняшний день власти Петербурга не планируют переводить систему образования на дистанционный формат. Однако перечень возможных действий уже прорабатывается — рассказываем об условиях, при которых школьников могут отправить на «удаленку».
Ирина Потехина
Вице-губернатор Петербурга — об очном обучении в школах Петербурга в условиях распространения «омикрон»-штамма коронавируса:
Сегодня ситуация в школах спокойная: болеют меньше 300 педагогов и 1120 детей. Но рост заболеваемости за первую рабочую неделю — более чем в 2,5 раза. Перспектива уйти на дистант пугает практически каждую семью. И не только потому, что учиться удаленно детям сложно. Но и потому, что оставить ребенка дома без присмотра большинство родителей не готовы. А надо бежать на работу.
Сегодня правительство города не планирует переводить систему образования на дистанционный формат. Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может «накрыть» школы — безо всякого централизованного решения.
По словам Потехиной, соблюдение четырех условий позволит не переводить школьников на дистанционный формат обучения. Это:
- Строгое выполнение всех санитарных правил, «которые никто не отменял, но о которых мы понемногу стали забывать». Необходимо приходить в школу по смещенному расписанию, использовать разные входы, по очереди ходить классами на обед.
- Следует «помнить о том, что «омикрон» ведет себя иначе, чем предыдущие штаммы». Если в семье кто-то заболел — ребенка лучше в школу не отправлять, так как «за сутки-двое внешне здоровый ребенок может заразить целый класс».
- Надо оставлять ребенка дома, даже если у него нет температуры — а только насморк. Специалисты обращают внимание на то, что за этим симптомом тоже может стоять «омикрон».
- Также следует свести к минимуму все лишние контакты — «чтобы растянуть по времени, сгладить пик заболеваемости».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.