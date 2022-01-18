Вице-губернатор Петербурга — об очном обучении в школах Петербурга в условиях распространения «омикрон»-штамма коронавируса:

Сегодня ситуация в школах спокойная: болеют меньше 300 педагогов и 1120 детей. Но рост заболеваемости за первую рабочую неделю — более чем в 2,5 раза. Перспектива уйти на дистант пугает практически каждую семью. И не только потому, что учиться удаленно детям сложно. Но и потому, что оставить ребенка дома без присмотра большинство родителей не готовы. А надо бежать на работу.

Сегодня правительство города не планирует переводить систему образования на дистанционный формат. Но вспышки заболевания в отдельных классах будут автоматически отправлять их на удаленку. И если это явление станет массовым, дистанционный формат может «накрыть» школы — безо всякого централизованного решения.