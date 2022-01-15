Фото дня: посмотрите на северное сияние в Ленобласти

В Ленинградской области минувшей ночью было замечено северное сияние. Показываем кадры, опубликованные очевидцами!
«Поставила фотоаппарат снимать таймлапс и сбегала к рыбакам: «Смотрите, сияние показывают!» — «Действительно... Льды Финского залива», — отметила фотограф Дарина Соболь в своем Instagram-аккаунте.
Также необычное явление можно было наблюдать на острове Большой Тютерс в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Снимки с северным сиянием выложили и в телеграм-канале «Астро Фото Болото». Например, вот как выглядело это явление в Кронштадте.
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