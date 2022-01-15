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Фото дня: посмотрите на северное сияние в Ленобласти

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В Ленинградской области минувшей ночью было замечено северное сияние. Показываем кадры, опубликованные очевидцами!

«Поставила фотоаппарат снимать таймлапс и сбегала к рыбакам: «Смотрите, сияние показывают!» — «Действительно... Льды Финского залива», — отметила фотограф Дарина Соболь в своем Instagram-аккаунте.

Также необычное явление можно было наблюдать на острове Большой Тютерс в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Снимки с северным сиянием выложили и в телеграм-канале «Астро Фото Болото». Например, вот как выглядело это явление в Кронштадте.

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