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Фото дня: на Марсовом поле появилась пятиметровая снежная фигуру какашки

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Хулиганская выходка московского художника Ивана Волкова появилась в самом центре Петербурга. На Марсовом поле он слепил из снега огромную пятиметровую какашку. Петербуржцы гадают, это отсылка к мусорной реформе или проблемам с вывозом снега из города.

Инсталляция на Марсовом поле появилась еще 13 января. Пятиметровую скульптуру из снега разукрасили в цвета экскрементов, и даже повторили по форме.

«Так красиво, что вот так вот обосрался», — подписал свое творение Волков в Instagram.

Как рассказал художник, он не вкладывал в свое творение какого-то определенного смысла. Но жители города и сами могут это легко сделать.

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