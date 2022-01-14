Фото дня: на Марсовом поле появилась пятиметровая снежная фигуру какашки

Инсталляция на Марсовом поле появилась еще 13 января. Пятиметровую скульптуру из снега разукрасили в цвета экскрементов, и даже повторили по форме.

«Так красиво, что вот так вот обосрался», — подписал свое творение Волков в Instagram.

Как рассказал художник, он не вкладывал в свое творение какого-то определенного смысла. Но жители города и сами могут это легко сделать.