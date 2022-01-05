Дома в Невском районе остались без отопления после прорыва трубы

Жители Невского района остались без отопления после прорыва трубы на проспекте Большевиков, 32. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Так, около 50 домов оказались в зоне отключения. Специалисты обнаружили место дефекта и начали замену ненадежного участка трубопровода. Планируется, что завершение ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим состоятся вечером 6 января, в 19:50.
А пока что управляющие компании будут использовать замену теплоносителя: постоянно контролировать систему отопления и при снижении температуры заменять воду.
Комментарии (1)
чтобы оставить комментарий.