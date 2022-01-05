18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Дома в Невском районе остались без отопления после прорыва трубы

Поделиться:

Жители Невского района остались без отопления после прорыва трубы на проспекте Большевиков, 32. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Shutterstock

Так, около 50 домов оказались в зоне отключения. Специалисты обнаружили место дефекта и начали замену ненадежного участка трубопровода. Планируется, что завершение ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим состоятся вечером 6 января, в 19:50.

А пока что управляющие компании будут использовать замену теплоносителя: постоянно контролировать систему отопления и при снижении температуры заменять воду.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: