Новые троллейбусы будут оснащены современными системами безопасности, климат-контроля с автоматической регулировкой температуры в салоне и приоритетного проезда. Поставка осуществляется в рамках программы развития предприятия, рассчитанной до 2028 года включительно. «Она предусматривает не только обновление подвижного состава, но и реконструкцию трамвайных путей и энергохозяйства», — добавил губернатор Александр Беглов.

В 2021 году Петербург получил значительно меньше новых транспортных средств: 14 классических троллейбусов большой вместимости и 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.