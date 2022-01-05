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В 2022 году Петербург получит более 200 новых троллейбусов. Они будут оснащены современными системами

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В наступившем году Петербург получит 263 новых троллейбуса: 166 большой вместимости и 97 с увеличенным автономным ходом. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

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Новые троллейбусы будут оснащены современными системами безопасности, климат-контроля с автоматической регулировкой температуры в салоне и приоритетного проезда. Поставка осуществляется в рамках программы развития предприятия, рассчитанной до 2028 года включительно. «Она предусматривает не только обновление подвижного состава, но и реконструкцию трамвайных путей и энергохозяйства», — добавил губернатор Александр Беглов. 

В 2021 году Петербург получил значительно меньше новых транспортных средств: 14 классических троллейбусов большой вместимости и 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

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