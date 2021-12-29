В ночь с 31 декабря на 1 января петербургский метрополитен будет работать на вход до 01:00. Некоторые станции закроют свои вестибюли раньше, другие — не будут работать вовсе. Рассказываем подробнее.
В 22:00 31 декабря закрываются на вход:
- вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»,
- вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»,
- вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»,
- вестибюль 1 станции «Московская»,
- вестибюль 1 станции «Дунайская»,
- вестибюль 2 станции «Проспект Славы».
В 23:00 будет закрыт для входа вестибюль 2 станции «Невский проспект».
В 00:00 1 января будет закрыт вестибюль 1 станции «Девяткино».
Полностью закрыты в новогоднюю ночь будут:
- вестибюль 1 станции «Технологический институт»,
- вестибюль 2 станции «Площадь Александра Невского»,
- вестибюль станции «Достоевская»,
- станция «Зенит».
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