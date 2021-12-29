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Какие станции метро Петербурга не будут работать в новогоднюю ночь? Публикуем список

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В ночь с 31 декабря на 1 января петербургский метрополитен будет работать на вход до 01:00. Некоторые станции закроют свои вестибюли раньше, другие — не будут работать вовсе. Рассказываем подробнее.

FOTOGRIN / Shutterstock.com

В 22:00 31 декабря закрываются на вход:

  • вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»,
  • вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»,
  • вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»,
  • вестибюль 1 станции «Московская»,
  • вестибюль 1 станции «Дунайская»,
  • вестибюль 2 станции «Проспект Славы».

В 23:00 будет закрыт для входа вестибюль 2 станции «Невский проспект».

В 00:00 1 января будет закрыт вестибюль 1 станции «Девяткино».

Полностью закрыты в новогоднюю ночь будут:

  • вестибюль 1 станции «Технологический институт»,
  • вестибюль 2 станции «Площадь Александра Невского»,
  • вестибюль станции «Достоевская»,
  • станция «Зенит».
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