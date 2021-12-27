Потепление под елочкой: синоптики предрекли конец морозов в ночь на 1 января в Петербурге

По данным синоптика отдела прогнозов петербургского Гидрометцентра Натальи Мишеловиной, большую часть последней недели 2021 года Петербург и Ленинградская область будут находиться под влиянием восточной периферии обширной североатлантической циклонической системы. Потепление придет в город с новым годом. В ночь на 1 января в Петербурге ожидается от -6 до -1 градуса, пройдет снег, переходящий в мокрый.

Наталья Мишеловина О погоде перед Новым годом в Петербурге и Ленобласти, цитата по 78.ru: В западных районах Ленобласти пройдет небольшой снег, на востоке существенных осадков не ожидается. Ночь вторника еще будет морозной, температура понизится до -13…-18 градусов, а на севере области даже до -23. В ночь на 31 декабря опять подморозит до -10…-15 градусов, а днем пойдет снег и температура повысится до 1-6 градусов мороза.

О скором потеплении в Петербурге также говорит прогноз погодного центра «Фобос». По данным синоптиков, во вторник, 28 декабря, в городе будет от -15 до -9 градусов, в среду, 29 декабря — от -7 до -5, в четверг, 30 декабря — 6 градусов ниже нуля в течение суток, в пятницу, 31 декабря — от -5 до -2 градусов, в уже в субботу, 1 января, столбики термометров и вовсе поднимутся до +1 градуса. Правда, только ночью — днем вновь подморозит до -5…-7.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 28 декабря, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -11…-13 градусов, в окрестностях до -16, днем -5…-7. На дорогах гололедица.

В среду, 29 декабря, также облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в течение суток от -5 до -7 градусов, на дорогах по-прежнему гололедица. В четверг, 30 декабря, облачно с прояснениями, в конце дня местами пройдет небольшой снег. В ночное время суток -9…-11 градусов, днем -7…-9.