На улицах Москвы и Петербурга появились плакаты, отменяющие праздничный стресс

На улицах Петербурга и Москвы появились плакаты, главная цель которых — успокоить человека, пребывающего в стрессе перед грядущими новогодними праздниками. Сделайте глубокий вдох, остановитесь, оглядитесь по сторонам: «Это всего лишь подарки, дарить их можно всегда».
Всего на улицах двух столиц можно найти 10 вариантов плакатов с фразами, которые так хочется услышать, чтобы разрешить себе немного замедлиться и не тревожиться от списка дел и отчетов: «Сделай себе самый классный подарок. Ты этого заслуживаешь!», «Тебе не нужно все время спешить и везде успевать 24/7», «Хватит беспокоиться о вещах, которые ты не можешь контролировать».
Авторы плакатов — команда криэйтеров из Петербурга Eto.znak.mag. Все их работы — попытка на ментальном уровне поддержать людей, ощущающих одиночество и тяжесть жизни в большом городе. На этот раз криэйтеры совместно с «Яндекс.Маркетом» хотят напомнить, что новогодняя суета и процесс покупки подарков могут быть приятными, даже если это происходит в последний момент.
В Москве постеры появились рядом с дизайн-кварталом «Флакон», Тверской и Белорусской станциями метро, в Петербурге — рядом с Некрасовским садом и Новой Голландией, а также на Большом проспекте Петроградской стороны.
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