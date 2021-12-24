На улицах Москвы и Петербурга появились плакаты, отменяющие праздничный стресс

Авторы плакатов — команда криэйтеров из Петербурга Eto.znak.mag. Все их работы — попытка на ментальном уровне поддержать людей, ощущающих одиночество и тяжесть жизни в большом городе. На этот раз криэйтеры совместно с «Яндекс.Маркетом» хотят напомнить, что новогодняя суета и процесс покупки подарков могут быть приятными, даже если это происходит в последний момент.

В Москве постеры появились рядом с дизайн-кварталом «Флакон», Тверской и Белорусской станциями метро, в Петербурге — рядом с Некрасовским садом и Новой Голландией, а также на Большом проспекте Петроградской стороны.