СМИ: в Петербурге пенсионер-инвалид поскользнулся на льду и впал в кому

В правоохранительных органах рассказали «Невским новостям», что у 68-летнего пожилого мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа, он впал в кому.

Полицейские по камерам видеонаблюдения установили, что мужчина упал один раз. Сын пострадавшего рассказал, что его отец шел в магазин, по пути поскользнулся на льду и упал.

«На данном этапе знаю, что поскользнулся, упал. Врач сегодня только мне отзвонился, потому что отвезли в больницу, в реанимацию положили. Доступа в больницу к нему нет. Травмы головы, гематома незначительная. Находится в реанимации на аппарате ИВЛ», — пояснил сын пострадавшего.

Он также рассказал, что его отец — инвалид с сахарным диабетом. Сейчас есть информация, что пожилой мужчина начинает приходить в себя.