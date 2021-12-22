На Новой Голландии прошли благотворительные чтения для детей-подопечных фонда «Доброделы»

«Все петербуржцы знают каток на Новой Голландии, но не все знают, как порой билет на каток может стать настоящим праздником. Для детей-подопечных фонда и их родителей из неблагополучных семей катание на катке, знакомство с современным сказочником и подарки от него принесли то самое предновогоднее ощущение волшебства», — поделились с «Собака.ru» сотрудники фонда «Доброделы».

Фонд «Доброделы» оказывает вещевую и гуманитарную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, инвалидам, пожилым. Под его опекой находится 50 социальных учреждений, также фонд организует творческие мероприятия и проекты в сфере благотворительности. В мероприятии участвовали дети-подопечные фонда и Центра помощи семье и детям, а также Центра реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Виктор Скибин — современный детский писатель, бизнесмен и отец двоих детей, член Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и победителем Всероссийского конкурса детской литературы «Вместе весело шагать». «Феррия» стала шестой выпущенной книгой автора — это фэнтези-повесть о становлении характера подростков, поиске своего места в жизни, сбывшихся мечтах и первой любви.