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В центре Петербурга планируют установить уличный домик для котов. Горожане запустили сбор средств на его строительство

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В центре Петербурга появится «многоквартирный дом с зоной для кормления» для бездомных котов. Горожане уже запустили сбор средств на его строительства — всего необходимо около 50 тысяч рублей.

Shutterstock.com

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания»

О строительстве уличного домика для котов:

Есть один двор в нашем Центральном районе, где живет много котов. Из хорошего: одинокая бабушка-блокадница кормит их несколько раз в день — и в снег, и в дождь, и когда болеет. Из плохого: беспорядок во дворе из шатких конструкций для укрытия котиков от снега, недовольство соседей и отсутствие активистов внутри двора, которые помогли бы уменьшить популяцию котов стерилизацией.

Для начала мы предлагаем решить проблему беспорядка и построить для котов многоквартирный дом с зоной для кормления. Собрать нужно около 50 тысяч рублей.

Подробности о сборе средств на строительство домика для котов можно посмотреть здесь.

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