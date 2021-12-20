В центре Петербурга появится «многоквартирный дом с зоной для кормления» для бездомных котов. Горожане уже запустили сбор средств на его строительства — всего необходимо около 50 тысяч рублей.
Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания»
О строительстве уличного домика для котов:
Есть один двор в нашем Центральном районе, где живет много котов. Из хорошего: одинокая бабушка-блокадница кормит их несколько раз в день — и в снег, и в дождь, и когда болеет. Из плохого: беспорядок во дворе из шатких конструкций для укрытия котиков от снега, недовольство соседей и отсутствие активистов внутри двора, которые помогли бы уменьшить популяцию котов стерилизацией.
Для начала мы предлагаем решить проблему беспорядка и построить для котов многоквартирный дом с зоной для кормления. Собрать нужно около 50 тысяч рублей.
Подробности о сборе средств на строительство домика для котов можно посмотреть здесь.
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