В Петербурге и Ленобласти произошел сбой в информационной системе ГИБДД. Из-за этого возникли очереди

По словам читателей издания, люди с утра выстраивались в очереди у подразделений ведомства. «Сегодня ничего сделать не смогли. Сказали попробовать прийти завтра», — поделился один из очевидцев в Выборге. Такой же сбой наблюдался и в отделениях Петербурга. Как сообщили сотрудники ГИБДД, документы на проверку можно принести, однако в систему их внести пока что нельзя. Проблему выявили также в Москве, в Красноярском крае и Новосибирске.

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В настоящее время технические специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя», — добавили в «МВД Медиа». В сообщении уточняется, что подобные случаи являются единичными, а специалисты уже работают над устранением неполадок. Кроме того, в МВД принесли извинения за доставленные неудобства.