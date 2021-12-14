Кассирша из Ачинска, укравшая более 20 миллионов рублей из «Альфа-банка», сдалась полиции по просьбе матери. 30-летней Анне Григорьевой грозит до 10 лет лишения свободы.
Фотография из ориентировки МВД
7 декабря в полицию обратился руководитель банка, который сообщил о хищении из отделения 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Органы правопорядка установили, что к краже причастна Анна Григорьева 1991 года рождения, работавшая в банке кассиром. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — «Присвоение или растрата». В тот же день мать девушки подала заявление о пропаже своей дочери.
8 декабря МВД по Красноярскому краю распространило ориентировку на 30-летнюю кассиршу, подозреваемую в присвоении крупной суммы из финансового учреждения, в том числе в иностранной валюте. На следующий день, 9 декабря, были обнародованы записи с камер видеонаблюдения из офиса «Альфа-банка».
Сдаться полиции Григорьеву уговорила ее мать. «Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.
Бывшая коллега Григорьевой заявила, что не замечала странностей за ней странностей. «Работала год назад в одном коллективе с ней, отношения были только рабочие, на тот момент никаких странностей в поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка, суицидальных наклонностей тоже не было замечено. Как я уволилась с банка, с ней больше не общалась вообще», — приводит «Газета.ru» слова женщины.
Как пишет Telegram-канал Shot, кассиршу могли шантажировать. По данным журналистов, 5 декабря Григорьева совершила неудавшуюся попытку суицида, перед этим оставив предсмертную записку. «Они все знают про мою семью. Следили и заставляли так делать», — говорилось в ней.
Сейчас Анна Григорьева задержана и находится в отделении полиции. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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