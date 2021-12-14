Сдаться полиции Григорьеву уговорила ее мать. «Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

Бывшая коллега Григорьевой заявила, что не замечала странностей за ней странностей. «Работала год назад в одном коллективе с ней, отношения были только рабочие, на тот момент никаких странностей в поведении не замечала, веселая и отзывчивая девушка, суицидальных наклонностей тоже не было замечено. Как я уволилась с банка, с ней больше не общалась вообще», — приводит «Газета.ru» слова женщины.

Как пишет Telegram-канал Shot, кассиршу могли шантажировать. По данным журналистов, 5 декабря Григорьева совершила неудавшуюся попытку суицида, перед этим оставив предсмертную записку. «Они все знают про мою семью. Следили и заставляли так делать», — говорилось в ней.

Сейчас Анна Григорьева задержана и находится в отделении полиции. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.