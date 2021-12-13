В Петербурге совершили дерзкое ограбление пекарни. Забрали самое ценное — пельмени

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое злоумышленников в темных одеждах выламывают замки ломом, пытаются открыть кассу с деньгами, но что-то идет не так и аппарат не поддается.

Тогда раздосадованные воришки решили поживиться хотя бы самодельной продукцией пекарни. Они забрали из холодильника с полуфабрикатами две пачки вареников с творогом и одну пачку вареников с картофелем и грибами.

Но команда пекарни не очень расстроилась, а скорее отнеслась к ситуации с юмором и придумала маркетинговых ход.

«Мы все поняли. Наши пельмени и вареники настолько вкусные, что толкают людей на преступление», — написано в посте. А еще они ввели акцию: весь декабрь на все виды пельменей и вареников из пекарни будет действовать кэшбэк 15%.

А еще ребята оказались не без чувства юмора: поиронизировали над ситуацией и прикрепили несколько актуальных мемов. Первый с танцем Дрейка из клипа Hotline Bling. А второй — мем с Качком Доге и Чимс. Мускулистая собака отвечает за привычных грабителей, которые кричат «Стоять! Это ограбление!», а маленький пес сиба-ину страшно возмущен тем, что для грабителей даже не оставили сметаны к пельмешкам.