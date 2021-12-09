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В Петербурге задержан учитель биологии. Его подозревают в совращении учеников

В Петербурге задержан учитель биологии, преподающий в одной из школ Московского района. 43-летнего мужчину подозревают в совершении развратных действий по отношению к ученикам.

Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», накануне в полицию обратилась 42-летняя петербурженка. Она заявила, что школьный учитель биологии совершал развратные действия в отношении ее детей. Согласно показаниям родителей, биолог во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних мальчиков, ложился сверху и снизу.

В отношении 43-летнего учителя возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. В 2008 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и получил два года условного срока. В школе, где преподавал учитель, знают о его задержании, но комментировать ситуацию отказываются.

«Во-первых, я такими личными данными не располагаю, это раз. Во-вторых, он пока проходит по делу в качестве подозреваемого, поэтому никакой информации я дать не могу. Я переживаю, как бы мои слова не обернулись против [преподавателя], потому что, если человек у нас работал, то характеризовать я его могу только с положительной стороны. Никаких претензий к его работе абсолютно нет», — заявила заместитель директора по воспитательной работе.

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