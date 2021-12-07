На первом этапе работы катка — с 9 декабря 2021 года март 2022-го — занятия будут проводиться для детей из многодетных и малообеспеченных семей по заявкам органов опеки. В декабре — из муниципальных округов «Чкаловское», «Пороховые» и «Большая Охта». Также учить кататься на коньках здесь будут воспитанников детского дома Петроградского района.

Занятия на катке будут проводиться на регулярной основе — ежедневно с 08:00 до 21:00. Доступ на лед, а также ледовое оборудование — коньки, шлемы, защита, ледовые фигуры — предоставляются бесплатно. Как отмечают в пресс-службе ФК «Зенит», дети получат возможность заниматься вместе с аниматорами и инструкторами, которые помогут развить навыки катания — в том числе у тех, кто впервые встал на коньки.

Площадь ледового катка будет значительно расширена к концу 2022 года, и он станет также доступен и для всех горожан, и для гостей Петербурга, и конечно же, для болельщиков «Зенита» всех возрастов.