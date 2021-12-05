Исследование: петербуржцы готовы потратить на новогодние подарки 15 тысяч рублей

Как выяснили исследователи, больше всего денег на новогодние подарки выделят москвичи — около 17 тыс. рублей, на втором месте — жители Хабаровска и Ростова-на-Дону (по 16 тыс. рублей). Первую тройку в списке замыкает Петербург — здесь горожане собираются потратить порядка 15 тыс.рублей. Данный показатель увеличился по сравнению с прошлыми годами: в 2019 году петербуржцам требовалось на эти цели 14,8 тысяч рублей, а в 2020 году — 14 тысяч рублей.

При этом 9% опрошенных планируют порадовать подарками своих коллег. Еще в 2020 году их было всего 6%. Поздравить друзей собираются 19% россиян, вторую половинку — 32%, себя — 12%. Однако чаще всего подарки дарят родным — 66%. Еще 16% заявили, что не планируют покупку подарков на Новый год.