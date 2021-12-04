Синоптик предупредил о резком похолодании в ночь на 5 декабря

Согласно прогнозу синоптика, город «окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами». В связи с этим в эту субботу будет преимущественно облачная погода, а также пройдет небольшой снег.

Температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил Леус.

По данным Гидрометцентра, в ночь на воскресенье похолодает до –16 градусов (в окрестностях до – 19), а днем 5 декабря — до –13. Завтра тоже будет идти небольшой снег, а ветер будет умеренным. В понедельник при этом синоптики обещают до -18 градусов ночью (в окрестностях до –21), а днем до –11.