Петербург встал в 10-балльные пробки. Серьезные заторы на дорогах фиксируют уже пятый день подряд

Больше всего затруднен проезд в центре Петербурга. Пробки образовались на Садовой улице, на Литейном, Невском и Лиговском проспектах. Также без движения стоят автомобили в районе площади Александра Невского, а еще на набережной Обводного канала, Дворцовой, Воскресенской и Свердловской набережных.

Напряженная дорожная обстановка фиксируется на Петроградской стороне — на Каменноостровском и Чкаловском проспектах, на Васильевском острове серьезные пробки замечены на 8–9-й линиях В. О., набережной Макарова и Наличной улице.

Помимо этого, заторы есть и на юге и юго-востоке КАД. На внутреннем кольце пробка от Мурманского шоссе и почти доходит до Софийской улицы. На внешнем кольце — между Московским шоссе и Софийской. Помимо сообщений о многочисленных ДТП, на дорожную обстановку в городе влияет и снегопад, который проходит в некоторых районах Петербурга.