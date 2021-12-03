Как рассказал Лукьянов «Бумаге», вернуться на работу его позвал бывший начальник — «без долгих разговоров выдал лист бумаги и приказал писать заявление». «Выдали тут же форму, бейджик написали. Я уже два дня отстажировался, сегодня выходной. С 4 декабря выхожу самостоятельно на работу. Коллектив принял мое возвращение хорошо», — поделился кондуктор.

«Рекс [собака Виктора Петровича] на радостях растрепал синтепоновый мяч, когда я поехал на беседу. Когда был на стажировке, он сидел и ждал, к оставленному корму не притрагивался. Я приезжал, выносил [пса] гулять. Потом тарелки были вылизаны до блеска. Ну и конечно, радостные встречи каждый раз. Сумасшедшая преданность и верность», — поделился Лукьянов.

Виктор Лукьянов получил известность в 2014 году. Во время сочинской Олимпиады он работал в троллейбусе №8, где помимо остановок объявлял пассажирам сводки о спортивных победах. В Новый год он ходил в салоне в костюме Деда Мороза. А также регулярно раздавал сладости безбилетникам и джентльменам, которые уступают места, оплачивал за них проезд своей картой.

Напомним, в 2015 году Лукьянов заявил, что увольняется из-за издевательств коллег: вахтерши не оценили его доброту и регулярно оскорбляли. О ситуации узнали СМИ, после чего за Лукьянова вступился депутат Госдумы. В итоге кондуктору увеличили зарплату, а тех, с кем был трудовой конфликт — уволили. Позже он сменил работу и устроился стюардом на экскурсионных красных двухэтажных автобусах в City Sightseeing. В его обязанности входило продавать и проверять билеты, помогать пассажирам во время тура и рассказывать о достопримечательностях.