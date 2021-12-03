О методичке пишет РБК, подлинность документа изданию подтвердили два члена партии власти. В самой «Единой России» объяснили методичку тем, что «в партии совместно с аппаратом фракции регулярно готовят для депутатов справочные материалы по ключевым инициативам, законопроектам, актуальным вопросам».

«Правительственные законопроекты о дополнительных мерах борьбы с ковидом не исключение. Это помогает повысить эффективность и экспертное сопровождение работы фракции, обеспечить депутатов различной фактурой для работы со СМИ и избирателями. Это системная работа, которую в партии будут развивать, обеспечивая экспертное и информационно-методическое сопровождение деятельности депутатского корпуса», — заявили в пресс-службе партии.

Методические рекомендации по вопросам вакцинации получили название «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии». Вот наиболее интересные тезисы:

Как отвечать на миф о том, что QR-коды — это «начало цифрового концлагеря»: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как «сатанинской кодификации людей»: тогда говорили о «числе зверя» и «цифровом концлагере». Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живет в концлагере».

Как отвечать на миф о том, что «присваивать номер человеку, так же как и желтые звезды, нельзя»: «Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для «черных» в транспорте. То есть покажите все то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция».

Как отвечать на миф о том, что «привитые тоже болеют» и «распространяют заразу еще больше»: «Вы медик? Почему ни один заболевший не пошел лечиться к френдам в «Одноклассниках», а все лежат в больницах?».

Как отвечать на миф о том, что «нас чипируют вакциной, потом контролируют QR-кодом»: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Ученые спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!».