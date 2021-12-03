Депутатам от «Единой России» в Госдуме выдали методические рекомендации о том, как правильно спорить с противниками вакцинации. Публикуем наиболее интересные тезисы.
О методичке пишет РБК, подлинность документа изданию подтвердили два члена партии власти. В самой «Единой России» объяснили методичку тем, что «в партии совместно с аппаратом фракции регулярно готовят для депутатов справочные материалы по ключевым инициативам, законопроектам, актуальным вопросам».
«Правительственные законопроекты о дополнительных мерах борьбы с ковидом не исключение. Это помогает повысить эффективность и экспертное сопровождение работы фракции, обеспечить депутатов различной фактурой для работы со СМИ и избирателями. Это системная работа, которую в партии будут развивать, обеспечивая экспертное и информационно-методическое сопровождение деятельности депутатского корпуса», — заявили в пресс-службе партии.
Методические рекомендации по вопросам вакцинации получили название «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии». Вот наиболее интересные тезисы:
Как отвечать на миф о том, что QR-коды — это «начало цифрового концлагеря»: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как «сатанинской кодификации людей»: тогда говорили о «числе зверя» и «цифровом концлагере». Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живет в концлагере».
Как отвечать на миф о том, что «присваивать номер человеку, так же как и желтые звезды, нельзя»: «Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для «черных» в транспорте. То есть покажите все то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция».
Как отвечать на миф о том, что «привитые тоже болеют» и «распространяют заразу еще больше»: «Вы медик? Почему ни один заболевший не пошел лечиться к френдам в «Одноклассниках», а все лежат в больницах?».
Как отвечать на миф о том, что «нас чипируют вакциной, потом контролируют QR-кодом»: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Ученые спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!».
Также издание отмечает, что в методичке есть раздел «А что же государство? Исторический контекст», который содержит тезисы о возможных действиях со стороны исторических политических деятелей, если бы те столкнулись с антипрививочниками. Вот несколько из них:
- «При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество антиваксеров».
- «При Хрущеве сослали бы в места не столь отдаленные как агентов империализма».
- «При Брежневе закрыли бы в психушке противников прививок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник вражеских голосов».
- «При Горбачеве объявили бы антиваксеров интересным феноменом, лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором».
- «При Ельцине продавали бы за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.