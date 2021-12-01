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В Петербурге выбрали уполномоченного по правам человека. Им стала бывший детский омбудсмен Светлана Агапитова

Заксобрание Петербурга выбрало регионального уполномоченного по правам человека. Им стала бывший детский омбудсмен Светлана Агапитова.

В общей сложности на должность петербургского омбудсмена претендовали девять кандидатов. Всего за Светлану Агапитову проголосовали 39 депутатов. Человека на эту должность в Петербурге избирают в Заксе на пять лет.

Светлана Агапитова закончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1986 году. Затем она получила дополнительное образование по юриспруденции. После работала корреспондентом в городских изданиях и на телеканалах.

В 2009 году заняла должность детского омбудсмена в Петербурге и переизбиралась на эту позицию в 2015-м. В 2020-м покинула свой пост, на ее место пришла Анна Митянина. Светлана Агапитова также президент Благотворительного фонда «Азбука надежды».

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