Петербуржцы чаще других россиян живут со своими домашними питомцами душа в душу

Четверть россиян не понимает своих питомцев. Но не все: петербуржцы чаще других живут с ними душа в душу. У горожан ругать животных не принято.
Перед Всемирным днем домашних животных 30 ноября AliExpress Россия узнала, хорошо ли россияне понимают своих питомцев и что им покупают. Результатам опроса сервис поделился с редакцией «Собака.ru». Оказалось, что четверть россиян не может наладить отношения с питомцами. 13% опрошенных заявили, что просто делят с животными одну жилплощадь. Еще 12% респондентов выясняют, «кто в доме хозяин». При этом более двух третей россиян и 81% петербуржцев живут с питомцами душа в душу.
У петербуржцев вообще не принято ругать домашних питомцев — 71% горожан никогда этого не делают или все-таки ругают, но крайне редко. В целом по России никогда не наказывали хвостатых всего лишь 20% граждан, но также прибегают к этому редко, несколько раз в год — так заявили 37% опрошенных. Еще 18% респондентов указали, что наказывают и ругают питомцев пару раз в месяц. Каждый день приходится выяснять отношения с домашними животными всего лишь 2% россиян.
В рейтинге провинностей питомцев, которые чаще всего становятся причиной недовольства, во всех регионах России лидирует «ходит в туалет в неположенном месте». На втором месте почти повсеместно — жалобы на агрессивное поведение, «кусается, царапается». Исключение — юг и Северный Кавказ: тут питомцы наиболее спокойны, но чаще, чем в других регионах, получают замечания от хозяев по поводу кражи еды и лакомства.
Большинство россиян (89%) понимает, когда питомец обижается. Хозяева замечают типичное поведение своих питомцев после совершения провинности или наказания за него: — на Урале питомцы чаще прячутся, на юге и в Центральном федеральном округе шумят, в Приволжском и европейской части России пытаются мстить, в Сибири чаще всего игнорируют хозяина, а в Москве отказываются от еды. Больше всего хозяев, на обращающих внимания на обратную реакцию домашних питомцев, оказалось в Петербурге.
В вопросах воспитания домашнего животного почти половина (45%) россиян полагается на интуицию. Еще четверть опрошенных слушает советы опытных владельцев. К консультациям профессионалов, кинологов и зоопсихологов, прибегают лишь 8% россиян. 12% респондентов заявили, что вообще не занимаются воспитанием питомца.
Треть россиян тратят на нужды питомца от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, еще 13% — от 3 до 5. Большинство (68%) опрошенных ежемесячно балует питомцев лакомствами. Треть респондентов чаще выбирает новые игрушки, чтобы порадовать животное. Костюмы для питомцев покупает почти четверть из них. Половина выбирает теплую одежду для прогулок, 23% покупают для животных смешные наряды на праздники. 18% респондентов предпочитают парные образы.
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