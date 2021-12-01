Петербуржцы чаще других россиян живут со своими домашними питомцами душа в душу

Перед Всемирным днем домашних животных 30 ноября AliExpress Россия узнала, хорошо ли россияне понимают своих питомцев и что им покупают. Результатам опроса сервис поделился с редакцией «Собака.ru». Оказалось, что четверть россиян не может наладить отношения с питомцами. 13% опрошенных заявили, что просто делят с животными одну жилплощадь. Еще 12% респондентов выясняют, «кто в доме хозяин». При этом более двух третей россиян и 81% петербуржцев живут с питомцами душа в душу.

У петербуржцев вообще не принято ругать домашних питомцев — 71% горожан никогда этого не делают или все-таки ругают, но крайне редко. В целом по России никогда не наказывали хвостатых всего лишь 20% граждан, но также прибегают к этому редко, несколько раз в год — так заявили 37% опрошенных. Еще 18% респондентов указали, что наказывают и ругают питомцев пару раз в месяц. Каждый день приходится выяснять отношения с домашними животными всего лишь 2% россиян.

В рейтинге провинностей питомцев, которые чаще всего становятся причиной недовольства, во всех регионах России лидирует «ходит в туалет в неположенном месте». На втором месте почти повсеместно — жалобы на агрессивное поведение, «кусается, царапается». Исключение — юг и Северный Кавказ: тут питомцы наиболее спокойны, но чаще, чем в других регионах, получают замечания от хозяев по поводу кражи еды и лакомства.