Рождественская ярмарка, большая горка и Венецианская карусель: «Никольский двор» открывает зимний сезон

На территории самого комплекса Никольских рядов можно будет попробовать различные деликатесы. Восполнить силы после зимних забав предлагают фирменными блюдами от постоянных участников маркета: супами в съедобных хлебных стаканчиках, камчатским стритфудом, мексиканскими буррито и даже национальным швейцарским раклетом. Среди сладких угощений европейское рождественское лакомство — Чешские трдельники, жаренные орешки, тягучие японские десерты моти с разными вкусами, и многое другое.

Создавать поистине праздничное настроение на площадке будет команда Андрея Кислицина — действующего артиста Cirque du Soleil, единственного русскоязычного участника шоу Volta, а также бывшего участника «Снежного шоу» Вячеслава Полунина. Каждые выходные и праздничные дни в программе мини-представлений двора: пантомима, клоунада, танец и сказочные костюмы. Главным героем рождественских уличных перфомансов станет полюбившийся взрослым и детям Архитектор Никольского двора — непредсказуемый Николя.

Помимо катаний с горки, покупки новогодних подарков и угощений, петербуржцы смогут сделать зимние фотографии, полюбоваться живой шестиметровой новогодней елью и погреться у зимних костров с чашечкой ароматного кофе или глинтвейна.

«Никольский двор» открывается 1 декабря. В будние дни он будет работать с 14:00 до 21:00, в выходные — с 11:00 до 21:00. В предновогодние и новогодние дни (с 20 декабря 2021 по 9 января 2022) время работы с 11:00 до 20:00, с 9 января по 9 марта: с 14:00 до 20:00 в будние и с 11:00 до 20:00 в выходные дни.

Никольская горка не работает по понедельникам — кроме 20, 27 декабря и 3 января. Стоимость билетов на катания и Венецианскую карусель составит 150 рублей в будние дни, 200 рублей в выходные и праздничные. Безлимитный билет обойдется в 500 и 750 рублей соответственно. Льготные категории граждан и многодетные семьи могут купить билеты с 50-процентной скидкой.