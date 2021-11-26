Рождественская ярмарка, большая горка и Венецианская карусель: «Никольский двор» открывает зимний сезон

Пространство «Никольский двор» на Садовой улице дает старт зимнему сезону 2021/2022. В этом году посетителей ждут традиционная рождественская ярмарка, большая горка, Венецианская карусель и другие зимние забавы.
Как рассказали «Собака.ru» представители пространства, с наступлением зимы «Никольский двор» превратится в праздничную и красочную ярмарочную площадь, наполненную уютом старой Европы, где уличные активности соседствуют с домашней атмосферой Рождества. Вернутся и полюбившиеся гостям зимние забавы: Никольская горка и сказочная Венецианская карусель.
В новом зимнем сезоне 2021/2022 вход в культурно-развлекательное пространство «Никольский двор» будет свободным для всех желающих. На некоторые развлечения, Никольскую горку и Венецианскую карусель, будут действовать разовые билеты от 150 рублей, а также билеты на безлимитные катания.
Вновь откроется и Рождественская ярмарка. На зимнем маркете можно будет приобрести подарки и сувениры на любой вкус — детские книги, свечи и ароматы для дома, авторские украшения, пряники и мед, а также согреться благодаря одежде из натуральных материалов из зимних коллекций от локальных российских дизайнеров.
На территории самого комплекса Никольских рядов можно будет попробовать различные деликатесы. Восполнить силы после зимних забав предлагают фирменными блюдами от постоянных участников маркета: супами в съедобных хлебных стаканчиках, камчатским стритфудом, мексиканскими буррито и даже национальным швейцарским раклетом. Среди сладких угощений европейское рождественское лакомство — Чешские трдельники, жаренные орешки, тягучие японские десерты моти с разными вкусами, и многое другое.
Создавать поистине праздничное настроение на площадке будет команда Андрея Кислицина — действующего артиста Cirque du Soleil, единственного русскоязычного участника шоу Volta, а также бывшего участника «Снежного шоу» Вячеслава Полунина. Каждые выходные и праздничные дни в программе мини-представлений двора: пантомима, клоунада, танец и сказочные костюмы. Главным героем рождественских уличных перфомансов станет полюбившийся взрослым и детям Архитектор Никольского двора — непредсказуемый Николя.
Помимо катаний с горки, покупки новогодних подарков и угощений, петербуржцы смогут сделать зимние фотографии, полюбоваться живой шестиметровой новогодней елью и погреться у зимних костров с чашечкой ароматного кофе или глинтвейна.
«Никольский двор» открывается 1 декабря. В будние дни он будет работать с 14:00 до 21:00, в выходные — с 11:00 до 21:00. В предновогодние и новогодние дни (с 20 декабря 2021 по 9 января 2022) время работы с 11:00 до 20:00, с 9 января по 9 марта: с 14:00 до 20:00 в будние и с 11:00 до 20:00 в выходные дни.
Никольская горка не работает по понедельникам — кроме 20, 27 декабря и 3 января. Стоимость билетов на катания и Венецианскую карусель составит 150 рублей в будние дни, 200 рублей в выходные и праздничные. Безлимитный билет обойдется в 500 и 750 рублей соответственно. Льготные категории граждан и многодетные семьи могут купить билеты с 50-процентной скидкой.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.