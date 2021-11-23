18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Морозы в Петербурге заканчиваются. Какой будет погода в ближайшие дни? Вот прогноз синоптиков

Морозы, пришедшие в Петербург накануне, заканчиваются — несмотря на то, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Рассказываем о том, какой будет погода сегодня и в ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

Drozdin Vladimir / Shutterstock.com

«Санкт-Петербург: морозы заканчиваются. Сегодня на погоду окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица», — дал прогноз на вторник, 23 ноября, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала осени — температура воздуха опустилась от -4,6 градусов.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 0 до -2 градусов, по области -4…+1. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 24 ноября, в Петербурге ночью и днем пройдет небольшой, местами умеренный снег с дождем, возможно его налипание. Утром и днем в прибрежных районах ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4. Ночью и утром на дорогах сложная обстановка.

В четверг, 25 ноября, ночью пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер днем снова будет порывистый — но только в прибрежных районах. В ночное время суток от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +3…+5. Сложная обстановка на дорогах сохранится.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: