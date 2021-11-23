Расследование о тайнах Исаакия, сохранившиеся доходные дома и первый вуз для женщин в России: 5 новых книг о Петербурге

Алексей Шишкин и Эля Новопашенная «За фасадом: 25 писем о Петербурге и его жителях»

Это сборник историй о Петербурге, который порадует не только профессиональных исследователей города, но и жителей, и туристов. Читатели узнают о быте петербуржцев, истории роскошных зданий и обычных коммуналок, а еще получат подборку нетривиальных идей для прогулок по городу.

Издание «Бомбора»