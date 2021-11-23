Расследование о тайнах Исаакия, сохранившиеся доходные дома и первый вуз для женщин в России: 5 новых книг о Петербурге

Библиотека Маяковского устраивает фестиваль «Новые книги о Петербурге» 27 ноября в ротонде Голландской церкви. На мероприятии можно не только приобрести произведения, а еще и послушать выступления краеведов, издателей и молодых авторов. В преддверии события сотрудники центра петербурговедения Маяковки Мария Тычинина и Александра Афонина специально для «Собака.ru» составили список из пяти краеведческих книжных новинок.
Алексей Шишкин и Эля Новопашенная «За фасадом: 25 писем о Петербурге и его жителях»
Это сборник историй о Петербурге, который порадует не только профессиональных исследователей города, но и жителей, и туристов. Читатели узнают о быте петербуржцев, истории роскошных зданий и обычных коммуналок, а еще получат подборку нетривиальных идей для прогулок по городу.
Издание «Бомбора»
Сергей Глезеров «Коломяги. Любопытные факты из истории уникального петербургского предместья»
Книга повествует об истории района на севере Петербурга. Место интересно тем, что здесь впервые в стране проходили авиационные полеты, развивался отечественный футбол и многое другое. Работа Глезерова будет интересна не только жителям, но и гостям города: в ней собраны любопытные факты о Коломягах, трогательные воспоминания горожан и архивные документы.
Издательство «Центрполиграф»
Владислава Пода «Где бьется сердце Петербурга?»
Гид-краевед рассказывает о доходных дома в историях и фотографиях. Например, на зданиях, принадлежащих петербургским купцам, размещались шлемы и кадуцеи бога торговли Гермеса, а хозяева гостиниц привлекали гостей маскаронами и шикарной лепниной. Эта книга поможет горожанам и туристам заглянуть внутрь памятников архитектуры из любой точки мира и насладиться красотой витражей, интерьеров, узнать историю каждого доходного дома.
Издательство «Бомбора»
Анна Русинова и Дмитрий Гусев «Бестужевки: первый женский университет» (иллюстрации Татьяны Цырлиной)
Очень интересный, красивый и стильный комикс об истории создания знаменитых Бестужевских курсов — первого университета для женщин в России. Авторы рассказывают о борьбе девушек за право получать высшее образование и трудиться на благо страны, о преподавателях, о том, как устроены Бестужевские курсы, и почему путь женщин в образовательную среду занял полвека.
Издательство «Самокат»
Маргарита Штиглиц «Непарадный Петербург: наследие промышленной архитектуры»
Не многие исследуют промышленную архитектуру, а ведь именно на ней во многом держится экономика города! Автор рассказывает об архитектурном развитии предприятий, показывая, как меняются функции многих исторических комплексов, как мы — горожане и предприниматели — пользуемся зданиями, возведенными в прошлые века.
Издательство «Прогресс-Традиция»
Все новинки можно приобрести на фестивале «Новые книги о Петербурге» 27 ноября в ротонде Голландской церкви на Невском проспекте, 20. Зарегистрироваться на него необходимо здесь.
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