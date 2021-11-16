В ночь на вторник петербуржцы наблюдали северное сияние и лунное гало — оптическое явление, которое чаще можно увидеть в дневное время суток. Показываем фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите, как выглядело небо над городом минувшей ночью.
Гало — это оптическое явление. При нем вокруг солнца или луны можно заметить дополнительное кольцо света, искрящуюся дугу, световой столб или даже так называемую «алмазную пыль». Для Петербурга это явление достаточно частое, однако в основном горожане наблюдают солнечное гало.
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