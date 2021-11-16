Гало — это оптическое явление. При нем вокруг солнца или луны можно заметить дополнительное кольцо света, искрящуюся дугу, световой столб или даже так называемую «алмазную пыль». Для Петербурга это явление достаточно частое, однако в основном горожане наблюдают солнечное гало.