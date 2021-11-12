Статистика дня: 11% родителей в России намерены всю жизнь контролировать своих детей

Согласно опросу онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart, результаты которого приводит regnum.ru, 11% родителей в России намерены всю жизнь контролировать своих детей. Опекать их до совершеннолетия планируют 34% респондентов, а до выхода на работу — 17%. Каждый третий родитель тратит на контроль обучения своего ребенка 1-2 часа в неделю, еще 23% уделяют этому процессу от 2 до 5 часов, а каждый пятый (24%) — более 5 часов в неделю.

Почти половина опрошенных родителей (46%) уверены, что лучше знают, какое образование подойдет их детям. Еще 43% респондентов ответили, что, хотя бы частично погружены в занятия школьного и дошкольного возраста. Доверить выбор профессии самому ребенку готовы 22% респондентов. Только 2% родителей вообще интересуются вопросами образования своих детей.

Тем не менее, 70% родителей верят в возможности своих детей и их личную мотивацию к обучению, к каковой они относят желание получить достойную профессию. Еще 43% родителей убеждены, что побудительными мотивами к хорошей учебе является желание быть лучше сверстников. 22% респондентов считают, что стимулом для их детей станет желание хорошо зарабатывать в будущем. Пятая часть опрошенных посчитали, что детьми движет страх разочаровать своих родителей.