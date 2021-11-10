10 бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга, на которые можно попасть в ноябре

В Петербурге подходит к концу шестой сезон образовательного проекта «Открытый город», благодаря которому можно бесплатно посетить экскурсии по памятникам архитектуры. «Собака.ru» публикует подборку самых интересных прогулок, на которые стоит отправиться до конца месяца.
Химеры архитектора Лишневского
Дом городских учреждений построен по проекту Лишневского в 1904-1906-х годах. Его фасады оформлены в стилях готики и модерна. В свое время в здании располагались магазины, ломбард, типография, Городская комиссия по благотворительности, женское четырехклассное училище и многое другое. Сейчас здесь находятся производственные, торговые и жилые помещения.
Во время прогулки экскурсовод расскажет об истории и легендах, связанных с домом.
Где: Вознесенский проспект, д. 40-42
Когда: 17 ноября в 11:00 и 13:00
Ансамбль домов Бассейного товарищества
Дом из восьми корпусов в стиле модерна построен на средства кооператива собственников в начале XX века. Здесь были использованы все новейшие достижения жилого домостроения того времени: централизованная подача горячей воды, водяное отопление, вентиляционные системы и лифты. Во время экскурсии будет возможность осмотреть не только дворы-колодцы, но и жилые квартиры, где сохранились оригинальные камины, а также узнать, почему здания назывались «домами-пылесосами».
Где: Греческий проспект, д.10
Когда: 20 ноября в 11:00 и в 13:00
Доходный дом Вейнера
Здание построено по проекту архитектора Гиршовича для Петра Вейнера (старшего) и соавтора Музея старого Петербурга, редактора и издателя журнала «Старые годы» — Петра Вейнера (младшего) в 1890-х годах. Интерьеры дома оформлены в стиле флорентийских палаццо и украшены фигурами путти и изображениями птиц-драконов.
Экскурсанты узнают о судьбе собственников здания, а также посетят апартаменты, где жил и работал Петр Вейнер (младший).
Где: улица Чайковского, 38
Когда: 16 ноября в 12:00, 17 ноября в 13:00
Особняк Серебряковой
Дом, возведенный на углу набережной Кутузова и Гагаринской улицы, был реконструирован архитектором Гиршовичем в 1901—1902-е годы для предпринимателя Владимира Ратькова-Рожнова. Он вскоре подарил его своей дочери Ольги, которая вышла замуж за военного деятеля Андрея Серебрякова. До настоящего времени сохранились парадные интерьеры — мраморная лестница, большой и танцевальные залы, а также угловая комната.
Где: улица Гагаринская, д. 2
Когда: 14 ноября в 11:00, 21 ноября в 11:00
Дворец Бобринских
Нынешний дворец в стиле классицизма возведен по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска. Зданием владел сводный брат Павла I — граф Алексей Бобринский. Здесь проводили балы, литературные салоны, которые часто посещали Пушкин, Жуковский, Нессельроде, а также члены императорской семьи. Потомки Бобринского являлись владельцами вплоть до Октябрьской революции, а затем семья эмигрировала во Францию.
Во время экскурсии участники осмотрят парадную лестницу с балконом для оркестра, танцевальный зал, Голубую гостиную с предметами интерьера XIX века и Малиновую гостиную с подлинной отделкой стен.
Где: улица Галерная, д. 58–60
Когда: 20 ноября в 14:00
Универмаг Au Pont Rouge
Здание в стиле модерн возвели по проекту петербургских архитекторов Владимира Липского и Константина де Рошефора в 1907-м году. Дом стал первым многоэтажным магазином в России, где не только покупали одежду, но и встречались, чтобы узнать свежие светские новости.
Где: набережная реки Мойки, 73
Когда: 19 ноября 17:00 и 19:00
Дом Сухозанета (Дом журналиста)
Здание в стиле позднего классицизма построено по проекту архитектора Квадри. В свое время оно принадлежало генералу Ивану Сухозанету. Сейчас интерьеры дома, в числе которых светлый танцевальный зал с лепными фризами и вестибюль, облицованный искусственным мрамором, полностью отреставрированы.
Где: Невский проспект, д.70
Когда: 20 ноября в 12:00, 21 ноября в 12:00
Дом эмира Бухарского
Здание возвели по проекту архитектора Кричинского для последнего эмира (правитель) Бухарского эмирата — Сейид Алима-хана. Из-за Первой Мировой войны зодчий не успел достроить особняк, в частности, балюстраду на главном фасаде — работы заканчивали уже в 1950-х годах. Сам архитектурный памятник является единственным в Петербурге, внешняя часть которого отделана шишимским мрамором.
Где: Каменноостровский проспект, д. 44б
Когда: 20 ноября в 10:00 и в 12:00
Особняк Зубова
Здание было построено архитектором Боссе. В 1912-м году его владелец граф Валентин Зубов основал здесь первый в России Институт истории искусств, занимающий дом по сей день. В свое время здесь бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. Сейчас во дворце можно посмотреть подлинную лестницу, украшенную скульптурами, парадные залы, а также уникальную библиотеку, где собрано более 260 томов.
Где: Исаакиевская площадь, д.5
Когда: 18 ноября в 11:00, 19 ноября в 12:00, 20 ноября в 12:00
Особняк Кельха
Здание перестроено для одной из самых состоятельных семей Российской империи Кельх (в их коллекции хранилось целых семь пасхальных яиц Карла Фаберже) по проекту архитекторов Шене и Чагина. Сейчас здесь можно посмотреть парадную лестницу с грифонами, белый мраморный зал в стиле барокко и искусной лепниной из гипса, готическую столовую, обшитую дубовыми панелями.
Где: улица Чайковского, д.28
Когда: 23 ноября в 11:00, 25 ноября в 11:00
Запись на все экскурсии открывается на сайте проекта за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.
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