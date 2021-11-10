10 бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга, на которые можно попасть в ноябре

Дом городских учреждений построен по проекту Лишневского в 1904-1906-х годах. Его фасады оформлены в стилях готики и модерна. В свое время в здании располагались магазины, ломбард, типография, Городская комиссия по благотворительности, женское четырехклассное училище и многое другое. Сейчас здесь находятся производственные, торговые и жилые помещения.

Во время прогулки экскурсовод расскажет об истории и легендах, связанных с домом.

Где: Вознесенский проспект, д. 40-42

Когда: 17 ноября в 11:00 и 13:00