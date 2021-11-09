Чтение отрывков, специальный автобус и выставка в Петропавловской крепости: в Петербурге отметят 200-летие Достоевского

В честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в Таврическом саду, а также на Дворцовой и Адмиралтейской набережных прозвучат аудиозаписи отрывков произведений писателя. Сотрудники Библиотеки имени Маяковского Ксения Зуден и Александр Ширяев прочитают строки, связанные с Петербургом. Аудиозаписи будут звучать каждый час с 12:00 до 19:00 с 11 по 14 ноября.

Кроме того, 11 ноября в здании Тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости откроется выставка «Ф. М. Достоевский — узник Петропавловской крепости», приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя. 23 апреля 1849 года начинающий молодой литератор был арестован как один из участников революционного кружка «петрашевцев» и следующие восемь месяцев провел в стенах Алексеевского равелина Петропавловской крепости.

«Заключение, последовавшая инсценировка казни на Семеновском плацу и сибирская ссылка стали важнейшими переломными событиями в судьбе писателя, оказав влияние на его дальнейшее мировоззрение и творчество», — отметили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.