Чтение отрывков, специальный автобус и выставка в Петропавловской крепости: в Петербурге отметят 200-летие Достоевского

11 ноября отмечается 200-летие со дня рождения Федора Достоевского В этот день по улицам Петербурга будет курсировать специальный автобус.
Как рассказали «Собака.ru» в медиацентре правительства Петербурга, автобус №105 отправится 11 ноября в 10:00 с автобусной остановки «Кирочная улица» на Суворовском проспекте, 63. Его художественное оформление создано художниками «Петербургского дневника» в стиле издания — узнаваемый портрет писателя в современном прочтении.
«В центре города на трамвайном маршруте №3 многие петербуржцы уже видели трамвай, посвященный 800-летию князя Александра Невского с портретом великого князя. Теперь мы расширили линейку оформления городского транспорта к значимым датам и событиям и совместно с АО «Третий парк» запускаем тематический автобус», — рассказывает главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
В честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в Таврическом саду, а также на Дворцовой и Адмиралтейской набережных прозвучат аудиозаписи отрывков произведений писателя. Сотрудники Библиотеки имени Маяковского Ксения Зуден и Александр Ширяев прочитают строки, связанные с Петербургом. Аудиозаписи будут звучать каждый час с 12:00 до 19:00 с 11 по 14 ноября.
Кроме того, 11 ноября в здании Тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости откроется выставка «Ф. М. Достоевский — узник Петропавловской крепости», приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя. 23 апреля 1849 года начинающий молодой литератор был арестован как один из участников революционного кружка «петрашевцев» и следующие восемь месяцев провел в стенах Алексеевского равелина Петропавловской крепости.
«Заключение, последовавшая инсценировка казни на Семеновском плацу и сибирская ссылка стали важнейшими переломными событиями в судьбе писателя, оказав влияние на его дальнейшее мировоззрение и творчество», — отметили в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.