Снег, гололедица и ночные заморозки: синоптики рассказали о погоде на начало рабочей недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северной периферии циклона — в регион начнут активно поступать холодные арктические воздушные массы. Погода будет облачная, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, ожидается сильный и порывистый ветер.

Температура воздуха сегодня днем в городе составит +2…+4 градуса, по области от 0 до +5. Ветер ожидается северо-западный, северный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

«В течение дня может наблюдаться так называемый обратный ход температуры, то есть постепенное ее понижение — вместо привычного дневного роста. В начале ночи температура опустится ниже нулевой отметки, и местами образуется гололедица. Санкт-Петербург: вечером придет зима», — резюмировал Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вторник, 9 ноября, в Петербурге пройдет преимущественно без осадков. Ночью ожидается северный вечер и -2…-4 градуса, днем северо-западный и западный умеренных направлений — от 0 до +2 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В среду, 10 ноября, ожидается небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4. На дорогах ночью местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.