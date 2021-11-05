Вход в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове решили сделать бесплатным из-за дождя

В эту пятницу, 5 ноября, вход в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове решили сделать бесплатным из-за дождливой погоды. Об этом сообщили в паблике ЦПКиО.
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«Дорогие друзья! По погодным условиям сегодня вход в парк свободный, ждем вас в любую погоду!»— говорится в посте. Добавим, что сегодня, несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в городе выше нормы.
По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, Петербург оказался под влиянием циклона Peter. «Северная столица окажется под влиянием очередного, надвигающегося с запада, циклонического вихря. Названный нашими немецкими коллегами „Peter”, он станет причиной облачной и дождливой погоды, и удержит температурный фон на 5-6 градусов выше положенных по климату значений», — рассказал он.
Так, в городе потеплеет до +10 градусов, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы, уточнил синоптик.
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