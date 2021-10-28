КГИОП дал старт масштабной программы по реставрации жилых домов-памятников. Она рассчитана на 10 лет и завершится в 2032 году. Рассказываем, какие здания будут отреставрированы в первую очередь — уже в 2022-ом.
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Ко включению в перечень объектов реставрации по программе КГИОП на ближайшие 10 лет вошли 255 МКД-ОКН — многоквартирных домов, являющихся объектом культурного наследия. Все здания имеют сложное архитектурно-декоративное убранство фасадов (III и IV категории сложности) и нуждающихся в проведении реставрации. Общая стоимость работ составит 17,5 миллиардов рублей, из них 824,1 миллиона уйдут на разработку проектной документации.
В 2022 году КГИОП начнет реставрацию 25 зданий:
- дом Шредер на улице Володи Ермака, 2/34Б;
- дом на Московском проспекте, 79;
- дом Смирнова на 12-й линии В. О., 29/53;
- дом Бенигсена на 12-й линии В. О., 31;
- дом Упатчева, Шульгина и Реутова на 13-й линии В. О., 30;
- дом, в котором жил Кустодиев, на Введенской, 7;
- дом Парусова на Введенской, 17;
- дом Парусова на Введенской, 19;
- дом, где проводил совещания Ленин, на Колпинской, 3;
- дом Ерошенко в Басковом, 5;
- дом Рянгина в Виленском, 5;
- дом Бадаева на Восстания, 19;
- дом, где жил Горький, на Восстания, 20;
- дом Романова на Восстания, 23;
- дом Никонова на Достоевского, 38;
- дом Дурдина на Кирочной, 12;
- городской сиротский дом на Колокольной, 16;
- дом Вельяшева на Колокольной, 5;
- особняк Урусова на Литейном, 17–19;
- дом торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной на Марата, 72;
- дом Бурцева на Маяковского, 30;
- дом Баркона на Некрасова, 42;
- дом Поливанова на Пушкинской, 6;
- дом Балкашиной на Пушкинской, 8;
- бывший дом Бутурлиной на Чайковского, 10.
Как пишет «Бумага», на реализацию программы по реставрации зданий планируют ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Работы на фасадах исторических зданий затронут двери и окна, поздние металлические двери будут заменять на аутентичные — если их можно будет воссоздать по образцам. Если же нет, двери дополнят деревянными накладками в виде филенок. «Такие [современные металлические] двери оставлять на отреставрированном фасаде совершенно нет никакой возможности», — заявил председатель КГИОП Сергей Макаров. Также комитет будет бороться с белыми стеклопакетами в домах-памятниках. Их будут перекрашивать — даже если собственники этого не хотят.
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