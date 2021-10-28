Ко включению в перечень объектов реставрации по программе КГИОП на ближайшие 10 лет вошли 255 МКД-ОКН — многоквартирных домов, являющихся объектом культурного наследия. Все здания имеют сложное архитектурно-декоративное убранство фасадов (III и IV категории сложности) и нуждающихся в проведении реставрации. Общая стоимость работ составит 17,5 миллиардов рублей, из них 824,1 миллиона уйдут на разработку проектной документации.

В 2022 году КГИОП начнет реставрацию 25 зданий:

дом Шредер на улице Володи Ермака, 2/34Б;

дом на Московском проспекте, 79;

дом Смирнова на 12-й линии В. О., 29/53;

дом Бенигсена на 12-й линии В. О., 31;

дом Упатчева, Шульгина и Реутова на 13-й линии В. О., 30;

дом, в котором жил Кустодиев, на Введенской, 7;

дом Парусова на Введенской, 17;

дом Парусова на Введенской, 19;

дом, где проводил совещания Ленин, на Колпинской, 3;

дом Ерошенко в Басковом, 5;

дом Рянгина в Виленском, 5;

дом Бадаева на Восстания, 19;

дом, где жил Горький, на Восстания, 20;

дом Романова на Восстания, 23;

дом Никонова на Достоевского, 38;

дом Дурдина на Кирочной, 12;

городской сиротский дом на Колокольной, 16;

дом Вельяшева на Колокольной, 5;

особняк Урусова на Литейном, 17–19;

дом торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной на Марата, 72;

дом Бурцева на Маяковского, 30;

дом Баркона на Некрасова, 42;

дом Поливанова на Пушкинской, 6;

дом Балкашиной на Пушкинской, 8;

бывший дом Бутурлиной на Чайковского, 10.

Как пишет «Бумага», на реализацию программы по реставрации зданий планируют ежегодно выделять по 1,5 миллиарда рублей. Работы на фасадах исторических зданий затронут двери и окна, поздние металлические двери будут заменять на аутентичные — если их можно будет воссоздать по образцам. Если же нет, двери дополнят деревянными накладками в виде филенок. «Такие [современные металлические] двери оставлять на отреставрированном фасаде совершенно нет никакой возможности», — заявил председатель КГИОП Сергей Макаров. Также комитет будет бороться с белыми стеклопакетами в домах-памятниках. Их будут перекрашивать — даже если собственники этого не хотят.