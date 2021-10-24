18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В правительстве России рассказали, какие федеральные учреждения будут закрыты в нерабочие дни

Правительство России уточнило, как с 30 октября по 7 ноября будут работать федеральные учреждения культуры. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Фото: Shutterstock

Так, с 30 октября по 7 ноября работу приостановят практически все культурные учреждения. В эти дни попасть можно будет только в музеи и театры. Однако и эти учреждения будут работать с ограничениями. В частности, разрешено пускать только 50 % возможного числа посетителей и все из них должны предъявлять QR-код или справку о медотводе от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Лицам младше 18 лет понадобится только маска или респиратор.

Кроме того, федеральные медучреждения будут оказывать помощь в круглосуточном режиме. «Определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: