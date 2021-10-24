В правительстве России рассказали, какие федеральные учреждения будут закрыты в нерабочие дни

Так, с 30 октября по 7 ноября работу приостановят практически все культурные учреждения. В эти дни попасть можно будет только в музеи и театры. Однако и эти учреждения будут работать с ограничениями. В частности, разрешено пускать только 50 % возможного числа посетителей и все из них должны предъявлять QR-код или справку о медотводе от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Лицам младше 18 лет понадобится только маска или респиратор.

Кроме того, федеральные медучреждения будут оказывать помощь в круглосуточном режиме. «Определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.