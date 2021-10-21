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В петербургской парадной на набережной канала Грибоедова нашли копию «Сикстинской Мадонны» Рафаэля

В петербургской парадной на набережной канала Грибоедова, 144 висит копия картины «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Такую необычную находку обнаружили горожане и поделились ей во ВКонтакте.

Фото: Елена Аносова

Очевидцы рассказали, что копию «Сикстинской Мадонны» создал местный житель по имени Владимир. Он работает архитектором, а в свободное время рисует и украшает своими работами парадную дома.

Помимо мирового шедевра на стенах также заметили акварельные работы с деревенскими пейзажами и городскими видами. Предполагается, что они принадлежат одному автору.

В соцсетях даже пошутили, что на самом деле в Галерее старых мастеров Дрездене хранится копия, а «оригинал, тем временем, дожидается своего звездного часа в одной из многочисленных петербургских парадных».

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