В петербургской парадной на набережной канала Грибоедова нашли копию «Сикстинской Мадонны» Рафаэля

Очевидцы рассказали, что копию «Сикстинской Мадонны» создал местный житель по имени Владимир. Он работает архитектором, а в свободное время рисует и украшает своими работами парадную дома.

Помимо мирового шедевра на стенах также заметили акварельные работы с деревенскими пейзажами и городскими видами. Предполагается, что они принадлежат одному автору.

В соцсетях даже пошутили, что на самом деле в Галерее старых мастеров Дрездене хранится копия, а «оригинал, тем временем, дожидается своего звездного часа в одной из многочисленных петербургских парадных».