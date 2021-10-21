«В теплом секторе обширного циклона»: синоптики рассказали о погоде на конец рабочей недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 октября, в атмосфере над Петербургом будут господствовать теплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по южной периферии циклонического вихря. В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы — на 5-6 градусов.

Температура воздуха в городе сегодня составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 22 октября, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный — днем порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +7…+9 градусов. В субботу, 23 октября, в городе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в течение суток составит +4…+6 градусов.