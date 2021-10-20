В Петербурге планируют поднять налог на недвижимость до 30% из-за изменения кадастра

Предварительно речь идет о 3,317 млн единиц, включая 3 млн помещений, 145 тыс. земельных участков, 121 тыс. зданий, 25 тыс. сооружений, 1 тыс. недостроев и 25 тыс. машино–мест. После проверки Росреестром, отчет представят в июне-июле 2022 года, пишет «Деловой Петербург».

В целом кадастровая стоимость базируется на рыночной. Кадастровая стоимость участков, как и налоги по ним, вырастут незначительно. А вот на объекты капитального строительства прогнозируется резкий скачек. Это связано с тем, что в Москве утвердили новую методику оценки, в которую включен НДС.

По этим правилам налоги могут вырасти на 20–30% и более, полагают эксперты. В прошлом году отказались утверждать результаты переоценки кадастра из-за пандемии. Из-за этого в бюджет города недополучит порядка 14 млрд рублей.