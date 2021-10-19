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В торговом центре «Сенная» произошел пожар. Из здания эвакуировали 250 человек

В торговом центре «Сенная» на улице Ефимова произошел пожар. Из здания эвакуировали 250 человек.

Фото: скриншот карт Google

Сообщение о пожаре в торговом центре «Сенная» на улице Ефимова, 3 поступило в 14:18. В помещении магазина «Табакон» горела обстановка на площади 2 квадратных метра. К 14:44 пожар был ликвидоирован, сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сотрудники одного из соседних магазинов опубликовали видео пожара. На нем видны языки пламени, достигающие потолка, слышны пожарные сирены и сообщение об эвакуации. Также видео показывает сильное задымление. По данным «Делового Петербурга», из-за возгорания пришлось эвакуировать 250 человек.

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