В Ленинградском зоопарке открылся павильон «Тропический дом» — с экзотическими растениями, обезьянами и попугаями

«Здесь можно погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, которую создают яркие экзотические растения, цветы и теплый влажный воздух», — рассказали представители учреждения. Также посетители увидят обезьян, ленивцев, попугаев и других теплолюбивых животных.

«Тропический дом» открыт ежедневно с 11:00 до 17:45. Посетителям зоопарка напомнили, что в здании необходимо быть в медицинской маске.