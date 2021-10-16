В Ленинградском зоопарке открылся павильон «Тропический дом» — с экзотическими растениями, обезьянами и попугаями

В Ленинградском зоопарке открылась экспозиция «Тропический дом» с экзотическими растениями и теплолюбивыми животными. Об этом сообщили в Instagram зоопарка.
«Здесь можно погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, которую создают яркие экзотические растения, цветы и теплый влажный воздух», — рассказали представители учреждения. Также посетители увидят обезьян, ленивцев, попугаев и других теплолюбивых животных.
«Тропический дом» открыт ежедневно с 11:00 до 17:45. Посетителям зоопарка напомнили, что в здании необходимо быть в медицинской маске.
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