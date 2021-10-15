Алые паруса или диско-шар? Петербуржцам предложили выбрать подсветку фасадов «Невского центра»

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Невского центра», целью конкурса является поиск и выбор «наиболее подходящей подсветки для одной из центральных точек притяжения города». Голосование стартовало сегодня и продлится до 21 октября. На следующий день, 22 октября, будет объявлен победитель — он получит 300 тысяч рублей и преимущественное право на заключение договора на реализацию концепции архитектурно-художественной подсветки

«Эта часть исторического центра Петербурга — одна из самых знаковых и памятных локаций для жителей и гостей города. Нам очень важно узнать мнение горожан о внешнем облике торгового комплекса и его окружения, о том, какие художественные элементы им импонируют, какие акценты должны быть сделаны при подсветке фасада. Нам не терпится узнать, совпадет ли мнение петербуржцев с мнением профессионального жюри», — отметила генеральный директор ТК Дарья Ветрова.