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Алые паруса или диско-шар? Петербуржцам предложили выбрать подсветку фасадов «Невского центра»

«Невский центр» и Союз архитекторов Петербурга запустили голосование за лучший проект архитектурно-художественной подсветки фасадов здания торгового комплекса. Всего представлены 11 проектов — от Алых парусов до диско-шара. Показываем их всех. Какой выберете вы?

Проект №1

Проект №2

Проект №3

Проект №4

Проект №5

Проект №6

Проект №7

Проект №8

Проект №9

Проект №10

Проект №11

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Невского центра», целью конкурса является поиск и выбор «наиболее подходящей подсветки для одной из центральных точек притяжения города». Голосование стартовало сегодня и продлится до 21 октября. На следующий день, 22 октября, будет объявлен победитель — он получит 300 тысяч рублей и преимущественное право на заключение договора на реализацию концепции архитектурно-художественной подсветки

«Эта часть исторического центра Петербурга — одна из самых знаковых и памятных локаций для жителей и гостей города. Нам очень важно узнать мнение горожан о внешнем облике торгового комплекса и его окружения, о том, какие художественные элементы им импонируют, какие акценты должны быть сделаны при подсветке фасада. Нам не терпится узнать, совпадет ли мнение петербуржцев с мнением профессионального жюри», — отметила генеральный директор ТК Дарья Ветрова.

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