Антициклон прекратит дожди, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 октября, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние гребень антициклона. Вытянувшись с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и прекратит дожди. В начале дня возможны очаги туманов.

Температура воздуха в городе составит +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дожди могут вернуться в Петербург уже в пятницу. 15 октября ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. В ночное время суток без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10.

В субботу, 16 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью дождь, днем небольшой, местами умеренный. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время суток +4…+6 градусов, днем +7…+9.