В Петербурге скончался врач Иван Колосов. Он отобрал Гагарина в отряд космонавтов

Иван Колосов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова, Заслуженный работник высшей школы РФ, полковник медицинской службы в отставке.

С апреля 1960 года по май 1976-го Иван Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов в должностях помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки. Принимал участие в отборе, подготовке и медицинском обеспечении первых пилотируемых космических полетов.

С 1976 года Колосов работал в Военно-медицинской академии имени Кирова. Являлся автором более 156 научных работ, выступил в качестве соавтора учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия «Космическая медицина».

В 2011 году Колосов выпустил книгу Пионеры российской пилотируемой космонавтики: воспоминания врача первого отряда космонавтов Российского государственного научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ивана Акандиновича Колосова.